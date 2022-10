Dode bij steekpartij in huis Tilburg, man opgepakt

Bij een steekpartij in een huis aan de Bisschop Godschalkstraat in Tilburg is dinsdagochtend een dode gevallen. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. De politie heeft een man aangehouden.

De melding van de steekpartij kwam rond elf uur bij de politie binnen. Wat er zich in het huis heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Forensische specialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Volgens meerdere buurtbewoners was het vaak onrustig in het huis. Ze spreken over vechtpartijen, ruzie en vaker politie voor de deur. De directe buurman zegt dat een stel in het huis woont. "Dit is vreselijk. Een paar weken geleden groette ik het slachtoffer nog", zegt hij.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

