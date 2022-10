Avondje NAC is niet meer wat het geweest is: 'Het moet weer rauwer'

Tegenstanders kwamen altijd met knikkende knieën naar Breda, maar het Avondje NAC is de laatste jaren flink aan slijtage onderhevig. Nog maar zelden is er sprake van een kolkend Rat Verlegh Stadion dat op zijn grondvesten trilt door een eruptie van vreugde of woede. Fanatieke supporters storen zich steeds vaker aan de vele studenten of 'giechelende meisjes' met meer aandacht voor hun telefoon of gin-tonic dan voor de wedstrijd.

Ronald Strater

De diehard NAC-supporter is soms net een boksbal. Al vele jaren wordt de ene na de andere sportieve of financiële klap geïncasseerd. Maar ondanks alle kommer en kwel komt de hondstrouwe NAC-aanhanger bij wedstrijden nog altijd massaal opdraven. En dat is eigenlijk een godswonder. Toch vertoont het Bredase voetbalbolwerk de laatste tijd qua fanatisme ook scheurtjes.

"Vurig geschreeuw en origineel gezang maakt plaats voor oeverloos gezever."

"De sfeer is de laatste tijd dramatisch", zo geeft Karel Mul, voorzitter van de Clubraad, toe. "Een wedstrijd gaat te vaak als een nachtkaars uit omdat het spel saai en slecht is." Het Avondje NAC is meer dan alleen een voetbalwedstrijd, maar kenmerkt zich wel door een rauw randje. Vurig geschreeuw en origineel gezang zijn daarbij belangrijk. Zaken die op de tribunes steeds vaker plaatsmaken voor oeverloos gezever, menen de fanatieke fans. De trouwe supporters lijken murw geslagen.

"De mensen herkennen zich al jaren niet meer in het elftal van NAC."

Martijn Koks, voorzitter van supportersgroep Breda Loco's, ziet het met lede ogen aan. "De reden daarvoor is dat het al zo lang zo slecht gaat met de club. De sfeer loopt echt parallel met de slechte resultaten. De mensen herkennen zich al jaren niet meer in het elftal. Sinds mannen als Lurling, Zwaanswijk en Penders weg zijn, is het eigenlijk ieder jaar minder geworden." NAC wordt weleens spottend een carnavalsclub genoemd. Het is er altijd, of er nu gewonnen of verloren wordt, dik feest met een mega-omzet aan bier. "Ik hoorde dat er nog nooit zoveel wijn is verkocht als dit seizoen", zegt Koks cynisch. "Komen bepaalde mensen voor het voetbal of voor de gezelligheid na afloop?"

"De jongere generatie is bezig met een inhaalslag."

Probleem lijkt vooral dat de beleving van een nieuwe generatie niet helemaal aansluit bij de oudere. "Als we verliezen hoeft de polonaise niet meteen na het laatste fluitsignaal te worden ingezet. Ik ben dan zelf het eerste half uur chagrijnig. " "Het lijkt wel alsof er iets veranderd is na corona", zegt Karel Mul hierover. "Het lijkt wel of de jongere generatie met feesten aan een inhaalslag bezig is. Het gaat hen niet altijd meer om voetbal. Die liggen er niet meer wakker van als we verliezen." Net na corona was er bij de herstart best wat mot op de fanatieke tribunes, waarbij af en toe ook klappen vielen. "Iedereen moest zijn plek weer bemachtigen", denkt de voorzitter van de Clubraad. "Kinderen waren ouder geworden en eisten hun plekje in het stadion op."

"Ik denk dat veel clubs jaloers zijn op onze nieuwe aanwas."