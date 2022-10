Dit gebeurt er met de relikwieën als een kerk of klooster sluit

Rooms Katholieke kerken en kloosters hadden ze allemaal in huis: relikwieën. Maar waar blijven die bijzondere stukken als een godshuis de deuren definitief sluit? Ze worden zeker niet afgedankt en verkopen op veilingsites is ook geen optie. “Relikwieën zullen wij nooit en te nimmer verkopen”, aldus Freek van Genugten van het Bisdom Den Bosch.

“Relikwieën zijn belangrijke religieuze stille getuigen van het geloof”, zegt Van Genugten. “Als een kerk sluit worden relikwieën eerst verdeeld onder de andere kerken van de parochie en anders worden ze bewaard bij het bisdom.”

En daar kunnen ze dan altijd blijven. “Die relikwieën worden en blijven bewaard in het archief van het bisdom. Als een kerk sluit, wordt er voor de stukken die werden vereerd heel goed gezorgd. En soms wordt er door andere parochies gevraagd of een bepaald relikwie uit het archief beschikbaar is voor ze.”

Heilige non van Oirschot

Zo ging het bijvoorbeeld ook toen het klooster in Oirschot werd gesloten, waar de relikwieën van de 'heilige non van Oirschot' lagen. “Haar relikwieën zijn recent met een plechtige ceremonie overgedragen aan het bisdom en zijn ondergebracht in een kapel in de Sint Jan”, vertelt Van Genugten.

Bij die relieken van de 'heilige non' Moeder Maria Margaretha zat ook een flesje met een mysterieuze vloeistof, dat onder een stolp staat. Volgens Brabants Erfgoed bleek dat haar lichaam niet verging naar haar dood, maar een olieachtige vloeistof afscheidde. "Die werd door de medezusters opgevangen op linnen doeken en in flesjes, om de Godslamp brandend te houden en om er zieken mee te genezen", aldus Brabants Erfgoed.

De ‘heilige non’ lag eerder begraven in de Sint Jan. “In 1795 werd een deel van haar gebeente opgegraven en jarenlang met eerbied in een Belgisch klooster bewaard", vertelt Wim Koopman, hij onderhoudt religieuze websites. "Toen er in 1931 opnieuw een Karmelietessen­klooster in Oirschot werd gesticht kwamen veel relieken van Moeder Maria Margaretha terug naar de Karmel van Oirschot."