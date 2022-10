Dronken man valt andere passagiers lastig tijdens vlucht naar Eindhoven

Onrustige uurtjes voor de passagiers op een vlucht naar Eindhoven maandagmiddag. Een dronken man in het vliegtuig misdroeg zich zo erg, dat hij eenmaal op de grond is aangehouden door de marechaussee.

In een bericht op Instagram laat de Marechaussee Brigade Brabant-Zuid weten dat de beschonken reiziger zich niet hield aan de aanwijzingen van de piloot en de andere bemanningsleden. Zo viel hij andere passagiers lastig en wilde hij niet blijven zitten tijdens het dalen.

Ontnuchteren

Nadat hij in Eindhoven werd gearresteerd, had de man eerst een paar uur nodig om nuchter te worden. Daarna is hij om een verklaring gevraagd.

Na het verhoor mocht hij weer vertrekken. Hij zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen.