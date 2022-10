Pas vrijdag weer treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom

Tussen Roosendaal en Kruiningen-Yerseke rijden tot vrijdagochtend half acht geen treinen. ProRail heeft die tijd nodig om het spoor te herstellen in Bergen op Zoom, waar maandagochtend een trein op een streekbus knalde.

Maandag dacht ProRail nog op donderdagmiddag klaar te zijn met de werkzaamheden, maar het bedrijf laat weten meer tijd nodig te hebben. Vanaf station Bergen op Zoom rijden inmiddels wel weer treinen naar Zeeland.

Aannemer Strukton is druk bezig met het herstel van onder meer gebroken dwarsliggers en 300 meter spoorstaaf. Ook moet er een compleet nieuwe overweg geplaatst worden en moet de grond worden schoongemaakt. Bij de botsing is diesel in de grond gekomen.

Het ongeluk gebeurde maandagochtend tegen tien uur toen een bus van Connexxion stil viel op de spoorwegovergang op de Marconilaan. De chauffeur kon nog uit de bus springen voordat de trein dwars door het voertuig reed. In de bus zaten geen passagiers.

Ook de treinmachinist en de treinreizigers bleven ongedeerd. De trein moest zo hard remmen dat deze ontspoorde en buiten de rails belandde.