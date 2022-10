Bakker stopt er na 110 jaar mee vanwege hoge energieprijzen: 'Janken'

Johan van den Broek stopt ermee. Na maar liefst 110 jaar gaan de deuren van Bakkerij van den Broek in Geldrop dicht. Niet omdat Johan (71) met pensioen wil. Openblijven is simpelweg niet rendabel meer vanwege de hoge gasprijzen.

"Ik ben de derde generatie. Mijn zoon zou het dit jaar overnemen. Maar toen ging Poetin moeilijk doen en gingen de energieprijzen omhoog. We zouden in januari nog een keer kijken naar de overname, maar dat is niet haalbaar. Vorig jaar betaalde ik 1300 euro per maand aan gas, later 2800 euro en nu is dat 15.000 euro. Daar kun je niet tegenop bakken."

Het brood duurder maken is geen optie. "Dan moet ik broden van 6 euro gaan verkopen. Mensen willen nu juist allemaal goedkoop brood, die houden de hand op de knip."