FC Eindhoven schakelt Willem II uit in KNVB-beker

Willem II kan zich de rest van het seizoen volledig concentreren op de doelstelling na een jaar terug te keren in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kevin Hofland werd dinsdag in de eerste ronde van het toernooi om de KNVB Beker uitgeschakeld. FC Eindhoven was in het eigen Jan Louwers Stadion met 1-0 te sterk. Ook FC Den Bosch bekert verder, TOP Oss redde het niet.

Ozan Kökcü, de broer van aanvoerder Orkun Kökcü van Feyenoord, maakte al na 1 minuut en 17 seconden het enige doelpunt voor FC Eindhoven. De thuisclub kreeg na de snelle openingstreffer ook de beste kansen. Doelman Joshua Smits van Willem II voorkwam dat Jasper Dahlhau en Charles-Andreas Brym scoorden. FC Eindhoven staat na elf speelronden derde in de Keuken Kampioen Divisie. Willem II is de huidige nummer 6 van de ranglijst. FC Den Bosch

FC Den Bosch bekert dankzij treffers van Teun van Grunsven, Nikolaj Möller en Stan Maas bij GVVV ook een ronde verder (1-3). TOP Oss verloor met 2-0 bij Almere City en is uitgeschakeld. RKC Waalwijk, NAC Breda, Helmond Sport en Kozakken Boys komen woensdagavond in actie. Dongen en Blauw Geel '38 spelen donderdagavond hun bekerwedstrijd.