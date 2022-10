Vrachtwagentrailer met frituurolie urenlang in lichterlaaie langs de A27

Urenlang heeft een vrachtwagentrailer in brand gestaan op een afrit van de A27 tussen Breda en Oosterhout. Omdat er een lading frituurolie in zat, was het voor de brandweer lastig om het vuur te blussen. Inmiddels zijn er geen vlammen meer en zijn de resten van de volledig uitgebrande trailer opgeruimd.

De brand brak rond vier uur 's nachts uit. De vrachtwagenchauffeur zette zijn truck op de afrit van een tankstation langs de A27 bij Oosterhout stil en koppelde de trailer los van zijn cabine. Urenlang was de vlammenzee van grote afstand te zien. Naast frituurolie staan ook pakken witte wijn en koffie in de uitgebrande trailer. De chauffeur was onderweg naar een supermarkt in Heerenveen, zo vertelde hij tegen een 112-correspondent. Niemand raakte gewond. Gecontroleerd uitbranden

De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. "Hoe meer water je op vuur gooit, hoe meer rook er ontstaat. Je wilt geen dikke pluimen zwarte rook veroorzaken tijdens de spits", zegt de voorlichter van de brandweer. De brand leidt tot stankklachten uit het nabijgelegen Teteringen. De nabluswerkzaamheden veroorzaakten woensdagochtend tijdens de spits voor een file, omdat een rijstrook werd afgesloten. Van filevorming is sinds half tien geen sprake meer.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.