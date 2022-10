Aad bouwt een miniatuurwereld in de binnentuin van zijn verzorgingstehuis

Al twee jaar is Aad Meijer (67) uit Roosendaal bezig met een groot project in de binnentuin van verzorgingstehuis Wiekendael. Samen met een hoop vrijwilligers en medebewoners bouwt hij een miniwereld, compleet met een haven en een treinstation. “Zo blijf je lekker bezig hè.”

Toen Aad nog thuis woonde, had hij al een treinspoortje in zijn eigen tuin liggen. Maar toen hij drie jaar geleden door een herseninfarct in Wiekendael terecht kwam, dacht hij dat zijn hobby voorbij was. “Een maat van me zei toen: ‘Misschien mag je dit in Wiekendael ook wel doen!’ En ja hoor, het mocht nog ook.”

Inmiddels heeft Aad een binnentuin én extra kamer gekregen om aan zijn treinproject te werken. De fundering voor de miniwereld is al gelegd. Nu is het nog een kwestie van aankleden. In de extra kamer worden alle onderdelen gemaakt. “Het is hier wel een beetje een mannenhuishouden hoor”, vertelt Aad over de werkruimte. "Maar we trekken gewoon de deur dicht als we hier klaar zijn, dan zie je de rommel niet!"

In de ietwat kleine kamer staan een molen, modelbootjes en een heleboel treinwagons. “Hier zijn we soms wel met vier of vijf man bezig.” Aad bouwt namelijk niet in zijn eentje, maar met een heleboel vrijwilligers én medebewoners. “Het is toch hartstikke leuk als kinderen straks bij opa of oma op bezoek gaan, ze naar het treinspoor kunnen kijken én kunnen vertellen dat hun grootouder hieraan meegeholpen heeft.”