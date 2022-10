Primeur tegen prikmoeheid: in één keer laten inenten tegen corona én griep

Een primeur op Breda Airport: patiënten van Het Huisartsenteam Midzomerplein uit Bosschenhoofd en Zegge kunnen daar deze week namelijk in één keer hun coronabooster én de griepprik halen. Dat moet een praktische oplossing zijn voor de toenemende prikmoeheid bij veel mensen.

En dus kan een groep patiënten van de huisartsenpraktijk woensdag- en vrijdagavond twee vliegen in één klap slaan. "Je hoort steeds meer geluiden dat de prikmoeheid toeneemt", vertelt Coehorst. "En ook de cijfers laten zien dat minder mensen zich laten vaccineren. We hopen dat dit het wat aantrekkelijker maakt."

Afgelopen voorjaar begon het opnieuw te kriebelen bij de huisarts. "In die periode richten we ons weer langzaam op de griepprik die eraan komt. Toevallig kwam ik toen in contact met iemand van de GGD. Ik dacht: laat ik het plan eens nieuw leven inblazen." Met succes. "Ze waren meteen enthousiast."

Toch vond Coehorst destijds maar weinig medestanders voor haar plan. "Samenwerken werd ontmoedigd. Vanuit de overheid waren ze vooral blij dat de vaccins er waren. Daar zeiden ze: 'Begin maar gewoon met prikken, dan kijken we later wel hoe het makkelijker kan'."

Het idee voor de samenwerking met de GGD borrelde al even bij huisarts Yvonne Coehorst. "Eigenlijk al vanaf de eerste coronavaccinatieronde. Ik vroeg me af waarom we allemaal los van elkaar prikten. Wij als huisartsen een groep, de GGD een groep. Het bleef allemaal wat onduidelijk voor patiënten bij wie ze nou terecht konden."

Overigens moet de test niet alleen de patiënten wat opleveren. Ook voor de huisartsen zelf is het een uitkomst, denkt Coehorst. "In deze drukke tijden met personeelstekort is het veel efficiënter om samen te werken."

Naast de praktische voordelen, zou zo'n combiprik ook medisch gezien een stap vooruit kunnen zijn. "Er is de afgelopen tijd best veel te doen geweest over of het wel verantwoord is om beide prikken tegelijk te zetten. Daarvan weten we inmiddels dat het heel goed kan. Sterker nog: je hoort virologen nu al zeggen dat de prikken elkaars effect zelfs zouden versterken."

Klinkt allemaal positief dus. Toch houdt de huisarts vooralsnog een slag om de arm. "Ik kan wel bedenken dat het prettig is voor patiënten om meteen twee prikken te krijgen, maar misschien denken zij daar wel heel anders over. Daarom worden er vragenlijsten uitgedeeld, zodat we weten wat mensen ervan vinden."