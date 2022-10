Luuk de Jong terug in de selectie voor uitwedstrijd bij Arsenal

Na lang wachten is het eindelijk zover. De terugkeer van Luuk de Jong in de selectie van PSV. De spits is hersteld van een blessure en dus weer inzetbaar voor de Eindhovense club. Ook Mauro Júnior en Noni Madueke keren terug uit de ziekenboeg.

Donderdagavond wacht voor PSV de lastige uitwedstrijd tegen Arsenal. Mochten de Eindhovenaren daar verliezen is de eerste plek in de poule niet meer mogelijk. Een fijne opsteker richting die wedstrijd is de terugkeer van een belangrijk drietal.

Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior reizen mee naar Londen om daar mogelijk weer minuten te kunnen maken. Een basisplaats lijkt nog te vroeg te komen. Ruud van Nistelrooij heeft al vaker aangegeven dat zij in stapjes gebracht zullen worden.

Lange afwezigheid

De drie spelers zijn al bijna het gehele seizoen uitgeschakeld. Mauro Júnior kwam dit seizoen nog helemaal niet in actie. De Jong viel geblesseerd uit in de thuiwedstrijd met Rangers FC. Noni Madueke raakte eind juli geblesseerd op de training. Bij de jonge Engelsman was de verwachting dat hij de gehele eerste seizoenshelft eruit lag, maar dat is dus meegevallen.

Zodra ze weer volledig fit zijn is de verwachting dat ze snel weer basisspeler zullen zijn.