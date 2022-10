De ‘dansende bevrijder’ (97) van Den Bosch is overleden

Tony Pengelly, een van de bevrijders van Den Bosch, is dinsdag in Cardiff in Wales overleden. Hij was de laatste van vier veteranen die in 2019 aanwezig waren bij de viering van de '75 jaar bevrijding Den Bosch'. Pengelly werd 97 jaar.

De Welshman was jarenlang een trouw bezoeker van de bevrijdingsfeesten in Den Bosch. Pengelly genoot daarbij zichtbaar van alle Bossche aandacht en het volle programma. Hij viel op door zijn charme en de danspasjes die hij maakte op de Markt en de Parade. In 2019 was Pengelly in Den Bosch samen met zijn oude strijdmakkers Alan King, Owen Butcher en Bruce Coombes. Zij zijn afgelopen jaren overleden.

Design Derde Rijk

Ook maakte Pengelly indruk met een uitspraak na een bezoek aan de bijzondere tentoonstelling in het Design Museum. Daar werd design van het Duitse Derde Rijk getoond. De expositie lag gevoelig werd door veel mensen afgekeurd. Het zou een verheerlijking zijn van een kwalijk verleden. Pengelly bekeek dat anders. “Als je dit ziet, dan moet je je realiseren dat we er goed aan hebben gedaan én het ook goed hebben gedaan om dit te bevechten. Het was – ondanks alle leed - onze inzet waard.”

Ziekte

In 2019 was Pengelly in Cardiff ook gastheer voor de Bossche gemeenteraadsleden die daar op bezoek waren. Ondanks zijn ziekte maakte hij toen veel indruk door de manier waarop hij over zijn persoonlijke ervaringen vertelde. Vier maanden geleden bracht de gemeente Den Bosch nog een bezoek aan Pengelly, die toen al erg was verzwakt. “Het leven is geleefd”, zei hij toen.