Yvette legt magisch moment met poolvosje vast en dingt mee naar beste foto

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Zeker voor amateurfotograaf Yvette Vreeker uit Helmond. Haar magische ontmoeting met een poolvosje heeft ze voor eeuwig verankerd in haar geheugen. Maar de unieke herinnering wist ze ook te vangen met haar camera. Die foto van een bijzondere ontmoeting op Spitsbergen dingt nu mee naar Beste foto van Nederland.

Liam Toll & Frits van Otterdijk Geschreven door

Op het moment dat de cameralens klikte, drong het nog niet tot haar door. In de verstilde wildernis boven de poolcirkel was ze vooral druk met kijken, registreren en vastleggen. Pas terug op de boot kwam het besef. "Toen ik de foto's op mijn laptop had gezet, wist ik het." Met een jubelend hart liet ze de foto van het poolvosje zien aan haar reisgenoten. De lovende reacties klonken opgetogen en overtuigend. Eureka, de foto van haar reis had ze op zak. "Toen ik op reis vertrok, was het mijn droom om een poolvos van dichtbij te zien."

Die droom werd werkelijkheid tijdens een wandeling over het strand, bezaaid met ijsschotsen. Een aantal vosjes keek vanaf de kliffen neer op de stoet toeristen. De nieuwsgierige jonkies huppelden omlaag naar het strand, tot twee meter van Yvette. "Precies op dat moment maakte ik de foto. De poolvosjes bleven onverstoorbaar, keken de wezens op twee benen nog eens aan en trippelden ijzig kalm aan ze voorbij. "Een heel unieke ervaring", omschrijft Yvette.

Wat maakt de foto van het poolvosje nou zo bijzonder? "Vooral het licht", meent Yvette. Het zonlicht op het weerkaatsende ijs, strijkt door de haren van het vosje. "Het was de eerste avond sinds vier maanden dat de zon weer onderging op Spitsbergen. De foto is laat op de avond genomen, terwijl de zon al erg laag stond. Dat geeft extra kracht aan dit magische moment."

Yvette is geen beroepsfotograaf met een tas vol peperdure lenzen. Op haar camera zit een doorsnee zoomlens waarmee ze een cursus en workshop voltooide. "Ik fotografeer al langer maar dat zijn vooral 'kiekjes'. Tijdens de coronaperiode viel haar fotoclub en dus haar hobby even stil. De handmatige instellingen op de camera voor de meer kunstzinnige effecten, werden verruild voor de automatische stand. "Zo begon ik ook die vosjes op afstand te fotograferen. Totdat ik me er snel toe zette om er meer uit te halen. Ik had alles op tijd zelf ingesteld toen de vosjes op het strand verschenen. Daarna is het een kwestie van 'spelen' met de camera." Een gelukkige keuze. "Die handmatige foto was toch echt de beste", lacht Yvette.

