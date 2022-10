Op deze plekken wordt gezocht naar Hebe en Sanne

De zoektocht van de politie naar de vermiste Hebe (10) en haar begeleidster Sanne (26) concentreert zich op het poldergebied ten oosten van Raamsdonksveer, tussen de Maas in het noorden en de A59 in het zuiden. Tot aan Waalwijk wordt gezocht.

Deze woensdag zijn politie en leden van het Veteranen Search Team aan het zoeken bij de Polanenweg in Waspik en het gebied rond de Veerweg in Sprang-Capelle.

Dinsdag aan het einde van de dag ging alle alambellen af toen er oliesporen werden gevonden in het water aan het einde van de Hooiweg in Waspik. Er werd even gemeld dat er een auto was gevonden, maar dat bleek niet waar.

Eerder dinsdag was er gezocht op de Zijlweg in Raamsdonk, bij de A59.

Sanne haalde Hebe maandagmiddag op bij dagcentrum ’t Overstapje in Raamsdonksveer. Ze vertrokken richting het huis van Hebe in Vught in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K.

Na hun vertrek uit de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer zijn ze niet meer gezien. Onbekend is of ze via de A59 naar Vught zijn gereden of binnendoor door de polder. In de Telegraaf vertelt de beste vriend van Sanne, Mark, dat haar telefoon tussen hectometerpaal 106.1 en 106.6 is uitgevallen. En dat is precies bij de Zijlweg waar is gezocht.