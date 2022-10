Goede vriend van vermiste Sanne: 'Ik weiger te geloven dat ze dood is'

Mark Deckers uit Nuenen zit er helemaal doorheen sinds hij maandag hoorde dat een van de belangrijkste personen in zijn leven, Sanne Bos, vermist is. Sindsdien heeft hij geen oog dichtgedaan, want zijn beste vriendin (26) en Hebe (10) moeten gevonden worden. “Ik weiger te geloven dat ze dood is.”

Studio040 Geschreven door

Een telefoontje van de moeder van Hebe afgelopen maandag gooide zijn leven op zijn kop. 'Waar is Sanne?', klonk het. De 26-jarige begeleidster uit Den Bosch had eerder die dag Hebe, een meisje met een beperking dat 24 uur per dag zorg nodig heeft, opgehaald in Raamsdonkveer.

Sanne zou Hebe naar haar huis in Vught brengen, maar daar zijn ze nooit aangekomen. Ieder spoor ontbreekt van het tweetal, en van de zwarte Kia Picanto waarin ze reden. "Je gaat kapot. Je gaat kapot van dit nieuws", reageert Mark geëmotioneerd. Hij leerde Sanne twaalf jaar geleden kennen via een stichting die zich inzet voor kinderen en jongeren met een beperking. Sindsdien deelt het tweetal lief en leed met elkaar. "Na mijn vrouw en kinderen is zij de belangrijkste persoon in mijn leven."

De vermissing vergt dan ook zijn tol, fysiek en mentaal. "Ik ben niet meer thuis geweest, heb niet meer geslapen. Ik stop pas met zoeken als we haar hebben gevonden. Ze is mijn alles." Op meerdere plekken in Brabant wordt gezocht naar Sanne en Hebe, maar nog zonder succes. Wat er precies is gebeurd, daarover tast Mark nog over in het duister. "Ze kan per ongeluk van een talud zijn gereden en in nood zijn. Of mogelijk zijn ze door iemand meegenomen. Maar ik weiger te geloven dat ze niet meer leeft."