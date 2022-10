Warme herfstvakantie op komst: 'Maar neem wel een paraplu mee'

Goed nieuws voor wie er in de herfstvakantie op uit gaat: de winterjas kan thuis blijven. Deze week is het al zacht voor de tijd van het jaar en ook volgende week blijft het warm. De temperaturen schommelen dan tussen de 18 en 20 graden. Toch moeten we de paraplu bij de hand blijven houden, melden de meteorologen van Weerplaza.

"We hebben best wel met een uitzonderlijke situatie te maken", vertelt weerkundige Roosmarijn Knol. "Oktober loopt naar het einde en dit soort temperaturen verwacht je niet in deze tijd van het jaar."

Omdat er warme lucht vanuit het zuiden van Europa Brabant binnenstroomt, blijft het volgende week warm. "In Spanje en Frankrijk liggen de temperaturen af en toe nog rond de dertig graden. Die extremen zitten er bij ons niet meer in, maar het kan overdag wel opwarmen tot twintig graden."

Ze plaatst er wel meteen een kanttekening bij. De warmte gaat samen met lagedrukgebieden en die brengen ook wisselvallig weer met zich mee. "Dus volgende week wordt echt niet volop zonnig. Op bepaalde delen van de dag zal het regenen. Dat kan de ene keer in de ochtend zijn en de andere dag 's nachts."

Een korte broek aandoen is volgens Knol dan ook geen aanrader. "Dat is echt voor de warmbloedige mensen onder ons. Maar een T-shirt of dunne blouse kan makkelijk. En neem een paraplu mee, dan kan de winterjas in de kast blijven."