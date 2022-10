Nieuwe zoekactie naar Hebe en Sanne bij De Loonse en Drunense Duinen

De zoektocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26) is uitgebreid naar de Loonse en Drunense Duinen. Het Coördinatie Platform Vermissing (CPV), een vrijwilligersgroep uit Urk, heeft bij Herberg De Drie Linden aan de Giersbergen in Drunen een verzamelplaats ingericht voor vrijwilligers die mee willen helpen zoeken.

Het CPV zegt de zoekactie samen met de politie te coördineren en is door de politie opgeroepen om te helpen zoeken. De organisatie laat weten dat er vanaf de verzamelplaats in Drunen om twee uur een zoektocht is gestart naar Hebe en Sanne. Dat is aan de rand van het natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen.

Hoe groot het gebied is dat wordt uitgekamd, kan een woordvoerster van de politie niet zeggen. Ze zijn daar begonnen met zoeken naar aanleiding van de informatie en tips die de politie heeft binnengekregen.

"Iedereen vanaf 18 jaar kan meehelpen met zoeken. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het startpunt", aldus het CPV. De organisatie laat weten dat ze voor ieder natuurgebied gespecialiseerde teams kan inzetten, 'zoals een hondenteam, dregteam, ruiterteam, quadteam, drones en veldteams'.