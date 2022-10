Zoeken naar Hebe en Sanne bij Loonse en Drunense Duinen gaat donderdag door

Vrijwilligers van het Coördinatie Platform Vermissing (CVP), die helpen bij de zoektocht naar de 10-jarige Hebe en haar begeleidster Sanne (26), gaan donderdag verder met zoeken. Ruim tweehonderd mensen kamden woensdag het natuurgebied de Loonse en Drunense Duinen uit. Het meisje en haar begeleidster zijn sinds maandag vermist.

Het CPV richtte woensdag bij Herberg De Drie Linden aan de Giersbergen in Drunen een verzamelplaats in voor vrijwilligers die mee wilden helpen zoeken. Vanaf de verzamelplaats in Drunen begon om twee uur 's middags een zoektocht naar Hebe en Sanne. Dat is aan de rand van het natuurgebied De Loonse en Drunense Duinen.

Zoeken bij invallen duisternis afgebroken

Bij het invallen van de duisternis is het zoeken gestaakt. Enkele mensen met honden zijn woensdagavond nog op pad, die moeten zich nog afmelden, aldus een woordvoerder van het CPV. "Het is goed verlopen, maar helaas hebben we nog niets gevonden."

In welke zoekgebieden donderdag verder wordt gezocht, is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder wordt daarover nog overlegd.

Hoe groot het gebied is dat woensdag is uitgekamd, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht waren informatie en tips die de politie heeft binnengekregen.

Voor ieder natuurgebied waren gespecialiseerde teams, 'zoals een hondenteam, dregteam, ruiterteam, quadteam, drones en veldteams'.

Zoektocht langs bruggen en waterwegen gaat door

Een woordvoerder van de vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) laat weten voorlopig verder te zoeken. Er wordt door hen woensdagavond nog gezocht langs bruggen en waterwegen in de omgeving van Waalwijk, om uit te kunnen sluiten dat de twee daar te water zijn geraakt. "We hopen dat er vannacht eindelijk duidelijkheid komt", aldus een woordvoerder. Als de zoektocht niets oplevert, zoeken de vrijwilligers donderdag weer verder.