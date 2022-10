Kas van carnavalsfederatie geplunderd: dader stort 23.000 euro terug

De oud-penningmeester van de Brabantse Carnavals Federatie heeft de rekening van die organisatie jarenlang voor privé-uitgaven gebruikt. Bij een financiële controle van een paar maanden geleden was een bedrag van een kwart ton weg. De man heeft 23.000 euro teruggestort en excuses aangeboden. Er wordt melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie. Dat bevestigt de Federatie (BCF) na vragen van Omroep Brabant.

Het financiële gat werd in juni ontdekt, nadat de penningmeester enkele weken onbereikbaar was. Toenmalig voorzitter Rob van de Laar ging naar eigen zeggen naar de bank om de controle over de bankrekening te vragen, zodat rekeningen konden worden betaald.

Hij schrok zich een hoedje. Op dat moment stond nog maar 373 euro op de bankrekening van de vereniging, die als doel heeft de carnavalscultuur in stand te houden en te bevorderen. Na uitvoerige financiële controle bleek dat ongeveer een kwart ton weg was. Sinds 2013 werd de rekening ook voor privédoeleinden van de penningmeester gebruikt, was de conclusie na onderzoek.

'Dom en naïef gehandeld'

De inmiddels afgetreden penningmeester werd hierover ondervraagd en hij gaf aan dat hij het hele bedrag voor 1 september weer zou terugstorten. Dit gebeurde uiteindelijk op 15 september.

In een e-mail bood de penningmeester zijn excuses aan en liet hij weten af te treden. Hij had ‘dit nooit zo moeten doen’. “Ik zie nu in, dat ik destijds fout heb gehandeld. Dat spijt mij zo enorm, ik kan me wel voor mijn hoofd slaan dat ik zo dom en naïef heb gehandeld”, schreef hij in een brief aan de Brabantse Carnavals Federatie. Geld verduisteren, zou hij nooit hebben willen doen, liet de penningmeester per brief weten. “Deze gedachte is nooit in mij opgekomen.”

'Geen sprake van verduistering'

Ook oud-voorzitter Van de Laar, die namens BCF de woordvoering doet over deze kwestie, wil het woord verduistering niet in de mond nemen. "Het belangrijkste is dat het geld weer terug is. Hij heeft het geld uit de kas gehaald en dat is niet volgens de regels. Daar hebben wij nooit toestemming voor gegeven. Er is geen sprake van verduistering als het geld terug is", zegt Van de Laar.

Wel is hij, net als de huidige voorzitter, 'zeer ontdaan' over wat er is gebeurd. "Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Je bent constant bezig met de vraag: komt het geld wel terug? Hij kan wel zeggen dat het weer wordt overgemaakt, maar moet ik iemand geloven die de rekening jarenlang heeft misbruikt?"

Op basis van vertrouwen

Hoe het kon gebeuren dat de voormalig penningmeester de BCF-rekening sinds 2013 deels privé gebruikte, is voor de Federatie 'een raadsel'. De kascontrolecommissie had dit nooit door. Niemand anders dan de penningmeester had de bankpas, staat in notulen van BCF. Er werd gewerkt op basis van vertrouwen, zegt Van de Laar. “Deze de naïviteit van ons als ervaren bestuurders rekenen we onszelf aan”, schrijft het bestuur. "De financiële controle bleek (achteraf) onvoldoende."

De BCF heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat financiële wanpraktijken voorkomen. Zo is een tweede bestuurslid aangesteld die continu inzage heeft in de boekhouding en transacties.

Melding of aangifte?

De Brabantse Carnavals Federatie gaat melding maken bij Justitie. "Je wilt voorkomen dat het nog eens gebeurt en zorgen dat het OM hier in elk geval van op de hoogte is", zegt Van de Laar. In aangifte doen ziet de oud-voorzitter weinig. "Dat heeft nu geen zin meer. Het geld is gelukkig weer terug. Dat is het belangrijkste."

De Federatie zelf is daar nog niet over uit. Een aangifte voorbereiden kost tijd en kan later, schrijft de BCF. Het nieuwe bestuur gaat zich hier later over buigen.