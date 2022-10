Aangereden tiener in Oisterwijk buiten levensgevaar

Het meisje dat vrijdag werd aangereden in Oisterwijk en daarbij zwaargewond raakte, is buiten levensgevaar. Dat laat de directeur weten van de school waarop het meisje zit, 2College Durendael.

"In overleg met haar ouders hebben we afgesproken jullie te laten weten dat de leerlinge nu buiten levensgevaar is en dat ze bijzonder voorspoedig herstelt. We zijn blij dit goede nieuws met jullie te mogen delen", zo schrijft de directeur.

Leerlingen die na het ongeluk extra ondersteuning nodig hebben, worden door de school opgevangen. Voor hen staan mentoren en vertrouwenspersonen klaar.

Het meisje reed vrijdag op de kruising van de Burgemeester Verwielstraat met de Vloeiweg en werd geschept door een auto. Daar gebeuren vaker ongelukken. Het fietspad kruist op verschillende punten in Oisterwijk met normale wegen. Op die wegen staan stopborden, maar niet alle auto's stoppen er.

