Familiefilm Knor in de race voor 'Europese Oscars'

Het succes houdt niet op voor animatiefilm Knor. De familiefilm van de Bredase Jasper Kuipers is genomineerd voor een European Film Award. Dat zijn de belangrijkste filmprijzen in Europa en worden ook wel de 'Europese Oscars' genoemd.

De film maakt kans in de categorie beste Europese lange animatiefilm van het jaar. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Nederlandse film in die categorie meedoet. De prijzen worden op 10 december uitgereikt in IJsland.

Begin deze maand won Knor nog een Gouden Kalf voor beste film tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht. Ook hier was het de eerste keer dat een animatiefilm genomineerd was. Toen werd ook bekend dat het de Nederlandse inzending is voor de Oscars in de categorie beste animatiefilm.

Knor ging afgelopen zomer in première en kreeg lovende recensies in de Nederlandse pers. De stop-motionanimatie werd toen al uitgeroepen tot beste Nederlandse bioscoopfilm van het jaar.