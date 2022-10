Wie binnenstapt in café 't Zwaantje, gaat 100 jaar terug in de tijd

Het 100-jarige café ‘t Zwaantje in Genderen is zo bijzonder dat het er een jubileumboek over is geschreven. "Als je er binnenstapt waan je je terug in de jaren dertig", vertelt Henk Poelakker die het boek samen met anderen schreef. "Aan het interieur is in de afgelopen 100 jaar amper iets veranderd. Boven de toog staat nog steeds in het hout gebeiteld: ‘Gezelligheid kent geen tijd’.”

Het boek heet voluit 'Kees van Japkes, het 100-jarige café ’t Zwaantje'. “Kees was dus de zoon van Japkes”, legt Poelakker uit. “Kees was de tweede generatie die achter de tap stond. Hoewel het café officieel ’t Zwaantje heet, wordt het nog steeds Kees van Japkes genoemd."

Het buitenurinoir was lang de enige toiletvoorziening voor de gasten. "De weinige vrouwen die in het café kwamen, mochten bij hoge nood gebruik maken van de privé-wc van de familie."

Het boek is een dikke pil geworden van bijna 300 bladzijden. “Er zit ook een hoofdstuk in dat heet: Als de pisbak zou kunnen praten”, vertelt Poelakker. Tot op de dag van vandaag staat er bij het café een stenen buitenurinoir. “Die is nog steeds in gebruik”, vertelt Poelakker, die in het boek de pisbak zelf ook aan het woord laat. “Als de pisbak zou kunnen praten, zou hij alle dorpsroddels kunnen vertellen. In het boek komen die verhalen voorbij.”

“Het jubileumboek had eigenlijk al in 2020 moeten verschijnen”, vertelt moeder Nellie van wijk. “In 2018 waren we er al aan begonnen, maar door corona liep alles in het honderd.” Over de inhoud van het boek is ze dik tevreden. “Er staat heel veel in. Onze bedoeling was dat duidelijk zou worden wat het betekent om een boeren-dorpscafé open te houden.”

Anekdotes zijn er genoeg, vertelt de schrijver. “Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden in het café ook kerkdiensten gehouden. Genderen lag midden in de frontlinie en de twee kerken van het dorp waren aan puin geschoten. De diensten in het café waren strikt gescheiden. De hervormden mochten eerst hun dienst houden en een uur later waren de gereformeerden aan de beurt.”

Het jubileumboek wordt op 16 november in de kroeg officieel gepresenteerd.