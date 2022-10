Families Hebe en Sanne in diepe rouw: 'Ons verdriet is intens'

"Ons verdriet is intens en heel erg groot." Dat schrijven de families van Hebe (10) en Sanne (26) in een verklaring, nadat woensdagavond de auto met daarin het meisje en haar begeleidster werd gevonden in het water langs knooppunt Empel.

"Gisteravond zijn we op de hoogte gebracht van het nieuws dat Hebe en Sanne er niet meer zijn", zo begint de schriftelijke reactie van de families. Die is naar buiten gebracht door organisatie Namens de Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp. "Sinds maandagavond leven we tussen hoop en wanhoop. Dit is een verschrikkelijke afloop van een groot drama."

"Voor ons is dat in deze moeilijke tijd een enorme steun."