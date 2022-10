Zoveel sociale huurwoningen zijn er in jouw gemeente

De huizencrisis in Nederland geldt voor koop- én huurwoningen. Het aanbod sociale huurwoningen is schraal waardoor ook huurders moeilijk aan een huis kunnen komen. Vooral voor starters en mensen met krappe beurs is de spoeling dun.

In 2019 waren in de meeste gemeenten nog geen 30 procent van alle bewoonde huizen sociale huurwoningen. Dit zijn de meest actuele cijfers. Negatieve uitschieters in Brabant: Alphen-Chaam: 14,8 procent

Bergeijk: 15,1 procent

Oirschot: 15,2 procent

Reusel-De Mierden: 15,4 procent Positieve uitschieters: Eindhoven: 42,8 procent

Helmond: 40 procent

Tilburg: 37,8 procent

Den Bosch: 36,9 procent In dit kaartje kun je zien hoeveel procent van de huizen in jouw gemeente sociale huur zijn: