Bekerstunt groots gevierd bij Kozakken Boys: 'Nu Europees voetbal!'

Het is een verhaal dat de spelers van Kozakken Boys later zullen vertellen aan hun kleinkinderen. De amateurclub in Werkendam versloeg woensdagavond Eredivisieclub Vitesse in de KNVB Beker. na een zinderende penaltyserie werd de volgende ronde bereikt. Het zorgde voor een feest en vooral een kater op de werkvloer.

In de penaltyserie was er een hoofdrol weggelegd voor Bryan Janssen. De doelman pakte de penalty van Melle Meulensteen. Wanneer we de Kozakken-goalie bellen is hij 'gewoon' aan het werk. "Ik ben intussen weer nuchter. Het was een korte nacht." Ook voor Kaj Ramsteijn was het een wat korter nachtje. De maker van de winnende strafschop stond donderdagmorgen ook gewoon weer op de werkvloer. Hij vertelt over hoe de avond eruit zag.

"Ik was om kwart over drie pas thuis"

"Eerst was het al een gekkenhuis op het veld met alle supporters. Daarna verplaatste het feest zich naar de kleedkamer. Daarna dronken we een biertje in de kantine. Ik ben toen naar huis gegaan maar ik hoorde dat veel teamgenoten nog naar een kroeg en een snackbar zijn gegaan." Een van die teamgenoten was Bryan Janssen. "Ik was om kwart over drie pas thuis. Ik ben vanmorgen maar een uurtje later begonnen, dat vonden ze hier niet zo erg. Ze hebben gekeken naar de wedstrijd."

"Ik schrok zelf van mijn eigen penalty"

Over de stunt zijn beide heren het eens. Deze avond gaan ze niet vaak meer meemaken. Toch hadden ze er bij Kozakken Boys wel van gedroomd. "Dit is een avond waar je op hoopt en van droomt", vertelt Ramsteijn. Janssen vult aan: "Je denkt er stiekem een keer aan, maar normaal gesproken verlies je deze wedstrijd negen van de tien keer. Een bijzondere prestatie." Dat beide heren een hoofdrol kregen in het sprookje van de Werkendammers maakte het extra bijzonder. "Ik schrok zelf van mijn eigen penalty", vertelt de verdediger. "Ik wilde hem wel hoog en hard inschieten, maar dit had ik niet verwacht." Voor de doelman was het gokken tijdens de penaltyserie. "Vitesse had dit seizoen pas één penalty gehad. Dus veel informatie hadden we niet. Dan is het een hoek kiezen op gevoel." Al met al was het een geweldige avond voor de amateurvoetballers. Maar het sprookje kan nog een vervolg krijgen in de volgende ronde. Op welke tegenstander hopen de heren?

"We pakken de beker en gaan Europees voetbal spelen"

"Ik zou graag weer eenzelfde club als Vitesse willen. SC Heerenveen zit er volgens mij nog in. Laat die maar langskomen", zegt Ramsteijn. Janssen weet nog niet zo goed wat hij wil. "Een thuiswedstrijd zou sowieso mooi zijn. Verder helpt een andere amateurclub om misschien nog verder te komen. Maar als we een Eredivisieploeg treffen hoop ik op mijn club Sparta. En dan misschien zelfs op Het Kasteel." Dromen durven ze in ieder geval in Werkendam. "En als we doordenderen, pakken we gewoon de beker en gaan we Europees voetbal spelen. Een sprookje!" Besluit de matchwinner lachend het gesprek.

