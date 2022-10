Vergeefse zoektocht naar Hebe en Sanne kwam mogelijk door netwerkstoring

Een storing in het mobiele netwerk van KPN heeft er mogelijk voor gezorgd dat er lange tijd op de verkeerde plaats is gezocht naar Hebe (10) en Sanne (26). De telefoon van Sanne maakte voor het laatst contact met een zendmast bij Waspik, terwijl de auto pas een kleine dertig kilometer verderop werd gevonden in het water bij knooppunt Empel.

Sven de Laet Geschreven door

Voormalig recherchebaas Sander Schaepman, bekend van het tv-programma Hunted, legde woensdagavond bij Op1 al uit dat zo'n afwijking best te verklaren valt. "In de praktijk komt het weleens voor dat telefoons blijven 'hangen' bij een zendmast waarmee ze verbinding hebben gemaakt. Het kan kilometers duren voordat de telefoon contact maakt met een volgende zendmast. Dat gaat niet altijd goed." KPN heeft bevestigd dat het mobiele telefoonnetwerk maandagmiddag tussen kwart voor vier en kwart over vier last had van een landelijke storing. Dat is precies het moment dat Sanne en Hebe over de A59 reden. Volgens Schaepman is het best mogelijk dat daardoor de laatst zendmast waar de telefoon van Sanne verbinding mee maakte, zo ver van de vindplek van de auto afligt. Selmar Smit, expert op het gebied van technische opsporing en ook bekend van Hunted, ziet de storing ook als aannemelijke verklaring voor het weggevallen signaal. "Daar zijn ze mogelijk door de landelijke storing de verbinding kwijtgeraakt en daarna is er geen nieuw contact meer gemaakt."

"Het enige wat je zeker weet, is de positie van de laatst aangestraalde paal."