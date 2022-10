Stadsbeiaardier verlangt terug naar 'zijn' klokken, maar die hangen te hoog

Stadsbeiaardier Carl van Eyndhoven (63) mag al een jaar niet meer spelen op de eeuwenoude klokken in de toren van de Heikese kerk in het centrum van Tilburg. De gemeente kan de veiligheid van de beiaardier namelijk niet garanderen als er brand uitbreekt. Carl is er kapot van. "Een jarenlange traditie is zo acuut het zwijgen opgelegd."

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

De gemeente wilde vorig jaar controleren of Carls werkplek op 65 meter hoogte wel voldoet aan de Arbowet. Uit dat onderzoek bleek dat de beiaardier bij brand moeilijk via de trappen naar beneden zou kunnen komen. Carl moest per direct stoppen met het bespelen van de beiaard en dat kwam hard aan.

“Ik ga al 33 jaar die trappen op en af en er is nog nooit iets gebeurd.”

De beiaardier kan er met zijn hoofd nog steeds niet bij: “Ik ga al 33 jaar die trappen op en af en er is nog nooit iets gebeurd. Desnoods verzeker ik mij extra of hangen we meer brandalarmen op.” Toch is er volgens de gemeente verder onderzoek nodig en moet Carl al een jaar thuiszitten. Hij mist het erg: “Het was vreselijk nieuws. Ik reed elke vrijdag en zaterdag van Antwerpen naar Tilburg en dat deed ik met veel liefde. Ik speelde in veel kerken, maar de beiaard in Tilburg is toch echt uniek. Fantastisch qua stemming en over grote afstand hoorbaar.” De beiaard in de toren van de Heikese kerk klinkt al sinds 1966 door de straten van Tilburg. Het afgelopen jaar is Carls beiaardspel vervangen door een automaat. Ook Rudi Klumpkens, voorzitter van de Tilburgse beiaardcommissie, begrijpt niets van de beslissing van de gemeente. “We vinden het absurd. Met een simpel besluit is een traditie acuut het zwijgen opgelegd.”

“Die zware klokken hangen niet voor niets zo hoog in de toren.”

Het onderzoek van de gemeente gaat door. Eerder werd bedacht om het instrument dan maar beneden te plaatsen, maar dat kon de beiaardcommissie niet serieus nemen. Rudi: “Die zware klokken hangen niet voor niets zo hoog in de toren. Het geluid is enorm hard. Als de gemeente met dat soort adviezen komt, dan kunnen we dat niet serieus nemen.” De beiaardcommissie wil graag in gesprek met de gemeente, samen met stadsbeiaardier. In een brief aan de raad vragen ze om vaart achter het onderzoek.