Geen vieze handen meer voor automonteurs: laptop is nieuwe gereedschapskist

De opkomst van elektrische bedrijfswagens zet het vak van monteur helemaal op zijn kop. Vieze handen maken bij het olie verversen of vervangen van filters wordt verleden tijd. Het Summa College speelt daarop in met een nieuw type werkplaats met opvallend weinig gereedschap. “De laptop wordt hun gereedschapskist”, zegt teamleider Rick van der Velden van Summa Automotive.

In de splinternieuwe werkplaats van de TruckAcademy 2.0 op de Automotive Campus in Helmond staan twee trucks opgesteld. Ze zijn aangesloten op een laptop. Op een groot scherm valt af te lezen hoe het met de technische staat gesteld is. “In het verleden kwam een truck binnen en werd de cabine gekanteld. Dan werden vloeistoffen vervangen”, zegt Van der Velden van Summa Automotive. “Nu wordt eerst de laptop aangesloten. Er wordt een complete diagnose gesteld. Storingen worden uitgelezen en er wordt een software-update uitgevoerd. Je moet in de toekomst als monteur een ICT’er zijn.”

"We zullen mee moeten gaan met de techniek."

Hoe anders is dat bij Dennis van Herk van Truckland Acht. Hij werkt als monteur met name aan dieselvrachtwagens. In de garage loopt hij een van de vele smeerputten in: een ruimte onder de vrachtwagen om onderhoud te plegen. "Het is nu nog veel filters wisselen. Kleppen stellen. Ik krijg nog steeds vieze handen.” Hij ziet dat het allemaal aan het veranderen is. “We hebben al monteurs die hiermee bezig zijn. We zullen mee moeten gaan met de techniek." De behoefte aan monteurs ‘nieuwe stijl’ is groot. Alle 46 dealervestigingen van bedrijfsauto's in Zuidoost-Brabant en Limburg helpen mee bij het opleiden van de monteurs van Summa Automotive. De werkplaats met laptops is deze week officieel in gebruik genomen.

"De truck is een iPad op wielen aan het worden."

Monteur in opleiding Frank van Hoof kijkt naar zijn laptop. Zijn schone handen gaan over het toetsenbord. Het nieuwe werken bevalt hem wel. “Het is lekker schoon. Vaak kun je de laptop al een diagnose laten stellen en reparaties laten uitvoeren. Dat werkt gewoon erg lekker.” Volgens teamleider Van der Velden is het de hoogste tijd om nu mee te gaan met de ontwikkelingen. “De techniek ontwikkelt zich ontzettend snel. De truck gaat steeds meer veranderen. Er komt steeds meer elektronica in. Het is een iPad op wielen aan het worden.” “De jeugd die wij opleiden is over vier tot vijf jaar klaar. Dan zijn er steeds meer elektrische bedrijfswagens. Vrachtauto's en bussen op diesel worden ook steeds meer geweerd uit stadscentra. Alle fabrikanten komen met elektrische trucks op de markt en onze studenten moeten dat wagenpark in de toekomst gaan onderhouden.” Monteur Dennis gaat ook mee met de verandering. Hij ziet in ieder geval al een voordeel. "Ik vind het niet erg om straks geen vieze handen meer te krijgen,” zegt hij lachend. Alhoewel, helemaal schoon zullen ze niet altijd blijven want af en toe moeten de remmen en wielen nog gesmeerd worden.

De smeerput is nu nog onmisbaar bij het onderhoud aan de vrachtwagen (foto: Rogier van Son).

Bij de TruckAcademy 2.0. is de laptop het gereedschap (foto: Rogier van Son).

Monteur Dennis aan het werk bij een van de trucks (foto: Rogier van Son).