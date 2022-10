Strijdend PSV gaat nipt onderuit tegen Arsenal

PSV heeft met 1-0 verloren op bezoek bij Arsenal. De Eindhovense ploeg hield lang stand in Londen, maar ze bezweek twintig minuten voor tijd onder de Engelse druk. Een doelpunt van Granit Xhaka maakte het verschil in deze Europa-Leaguetopper.

PSV steekt de laatste weken in een prima vorm, maar of dat genoeg was om het de nummer één van Engeland moeilijk te maken was de vraag. De Eindhovenaren werden in Londen aanvallend amper gevaarlijk; verdedigend stond het degelijk.

Natuurlijk was Arsenal de betere ploeg, al speelden de Engelsen met een grotendeels B-team. PSV bleef zeker in de eerste helft redelijk eenvoudig overeind. Het liet geen schot op doel toe.

Walter Benitez

In de tweede helft ging het tempo omhoog en kwam PSV steeds meer in de problemen. Doelman Walter Benítez was uitstekend op dreef en wist meerdere pogingen van sterspeler Gabriel Jesus te keren.

Arsenal wilde de koppositie in de poule zo goed als veiligstellen en bracht Thomas Partey en Martin Odegaard, normaal gesproken basisspelers. Het zorgde ervoor dat PSV nog meer onder druk kwam te staan. Een te grote druk, want na zeventig minuten was het alsnog raak voor de Engelse topclub.

Bij een voorzet vanaf de rechterkant stond Xhaka helemaal vrij. De Zwitderse middenvelder schoot uit de stuit de bal langs de PSV-goalie. 1-0 en toch leek het alsof de wedstrijd was beslist.

Toch kreeg PSV nog een grote kans, alleen was de voorzet van de ingevallen Jordan Teze op de eveneens ingevallen Luuk de Jong niet op maat. Eerder was Xavi Simons dichtbij een Eindhovense treffer. Het bleef echter 1-0.

Akkoordje?

De nederlaag in de Engelse hoofdstad is absoluut geen ramp voor PSV, laat staan een schande. De formatie van trainer Ruud van Nistelrooij ging strijdend ten onder. Door dit resultaat lijkt het erop dat de beslissing om plek twee in deze poule normaal gesproken gaat vallen in Bodø. De vraag blijft alleen met welke uitgangspositie PSV daarnaartoe gaat.

Volgende week komt Arsenal naar Eindhoven. Bij een gelijkspel zijn de 'Gunners' definitief zeker van de koppositie in de poule en heeft PSV aan een punt genoeg in Noorwegen. Een akkoordje zou niet gek zijn, al is het daarvoor nog wel heel vroeg.