ANWB verwacht drukte vanwege herfstvakantie, eerste files rond middaguur

De scholen in Zuid- en Midden-Nederland gaan vanaf vrijdagmiddag een week dicht vanwege de herfstvakantie. De ANWB verwacht grote drukte op de weg door vakantiegangers die naar hun bestemming rijden. Doordat de herfstvakantie in Noord-Nederland afgelopen is, zorgt ook terugkerend verkeer voor drukte.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door