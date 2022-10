Bouw van sociale huurwoningen steeds moeilijker door hogere kosten

De kosten om sociale huurwoningen te bouwen zijn zodanig gestegen dat woningbedrijven in financiële problemen komen. Volgens Jeroen Band van Tiwos in Tilburg staat de stijging van de huren in geen enkele verhouding tot de hogere kosten en kunnen gemeenten niet zeggen dat ze simpelweg maar door moeten bouwen. “Het houdt een keer op." Wanneer dan? "Nu."

Pieter Soethout & Omroep Tilburg Geschreven door

Tilburg wil dat er in 2040 ongeveer 25.000 extra woningen zijn gebouwd, maar betaalbare huurhuizen bouwen wordt steeds moeilijker omdat de huren niet meestijgen. Volgens een woordvoerder van Aedes, brancheorganisatie voor woningcorporaties is dat in heel Nederland het geval. Jeroen Band van Tiwos vertelt dat de bouwkosten zo zijn gestegen dat er verlies wordt gemaakt op het bouwen van goedkopere huizen. "Een appartement dat 2,5 jaar geleden 195.000 euro kostte, kost nu 300.000 euro. Per woning ben je dus een ton extra kwijt, terwijl de huren niet extreem omhoog zijn gegaan.”

"Zoveel verlies kunnen we niet lijden.”

Voor de coronacrisis hield Tiwos geld over aan het bouwen van goedkope woningen. Uit dat potje kan nu nog geld worden gehaald om het verlies goed te maken. Maar dat potje raakt snel leeg. “Honderd woningen waarop je verlies lijdt, zijn nog niet zo’n probleem. Wanneer je de opgave vanuit de gemeente ziet, moeten wij wel duizend betaalbare woningen bouwen. En we hebben zo'n 7500 woningen in bezit. Zoveel verlies kunnen we niet lijden.” Gevraagd wanneer het punt wordt bereikt dat er niet meer betaalbaar gebouwd kan worden, is Jeroen Band stellig: “Nu. Dat moment is nu al aangebroken. We kunnen best lang onrendabele dingen doen, maar op de lange termijn wordt het lastig. Dan hebben we over vijf of tien jaar een probleem.”

"Daar moet de gemeente bijspringen."

Volgens Band heeft de gemeente een grote rol. “Je kunt als gemeente niet zeggen dat wij simpelweg door moeten bouwen. Daar moet de gemeente bijspringen.” Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente gestart, maar het is nog te vroeg om iets zinnigs te zeggen over eventuele oplossingen. Daarnaast denkt de manager bij Tiwos dat ook marktpartijen een bijdrage moeten leveren. “De meeste bouwers zijn geen woningbedrijven, maar beleggingsfondsen en ontwikkelaars die geld willen verdienen. Dat rendement hoeft niet maximaal te zijn. Ze moeten eigenlijk door de gemeente worden verplicht om betaalbare projecten te bouwen. Ergens geld laten liggen om het ergens anders te verdienen.”

"De rek is er bij de mensen volledig uit."