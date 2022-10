Restaurantbaas kijkt tijdens de kermis tegen een metershoge muur van staal

De kermis hoort een feest te zijn, voor bezoekers én ondernemers in de stad. Toch lijkt dat nu in duigen te vallen voor Leslie Lauwen van restaurant De Teerkamer in Bergen op Zoom. Hij kijkt namelijk tegen een metershoge muur van staal aan. “Een volle tent kan ik wel vergeten.”

Anne van Egeraat & Sven de Laet Geschreven door

De grote boosdoener is de Fire Ball, een voor Nederland unieke attractie, waarbij karretjes tollen op een ronddraaiende arm. Hartstikke spectaculair, maar niet aan de achterkant. En laat nou die zijde recht voor het terras van Leslies restaurant staan. De komst van het gevaarte was een onaangename verrassing voor de restauranteigenaar. “Op de plattegrond die we eerder kregen, werd beloofd dat voor iedere zaak een attractie zou komen. Met de open kant”, zegt Lauwen tegen Omroep ZuidWest.

Leuk voor terrasbezoekers dus, die dan met een drankje kunnen kijken naar de kermisklanten. “Maar nu staat plots dat gigantische ding voor mijn zaak. Met de achterkant naar ons restaurant.” En dat heeft volgens hem nogal wat gevolgen. “Een volle tent kan ik zo wel vergeten.” Kermisorganisator Frank Vale is wat beteuterd door de ophef. “Ik was er best trots op dat we de Fire Ball naar Bergen op Zoom gehaald hadden. Maar hij is wel iets groter dan verwacht. Dat valt me ook tegen”, geeft hij toe. Een andere oplossing was er volgens hem niet. “We hebben niet zoveel ruimte. En niet alle attracties zijn aan alle kanten zichtbaar. Je hebt altijd wat gesloten wanden.” En draaien is ook geen optie. “Dan staat de attractie met de rug naar de botsauto’s. Hét hart van de kermis.”

Wel heeft Vale een lichtpuntje voor de teleurgestelde restaurantbaas. “Dit is nooit mijn bedoeling geweest. Maar volgend jaar husselen we de indeling weer. Dan schuift alles weer een stukje op.” Dat hoopt restauranteigenaar Lauwen dan maar. “Ik wil vooropstellen dat ik blij ben dat de kermis na een paar jaar weer terug is in de binnenstad. Maar deze frustratie is een opeenstapeling van gebeurtenissen. Ook bij andere evenementen staan we buiten het zicht. Het is jammer dat we altijd een beetje buitengesloten worden.” Hieronder is de Fire Ball te zien op de kermis in Nieuwegein.