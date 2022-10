'Wat morgen in de winkel ligt, zie je nu al op de Dutch Design Week'

Honderdduizenden liefhebbers komen van over de hele wereld naar Eindhoven om de Dutch Design Week (DDW) te bezoeken. De bezoekers komen van over de hele wereld. Maar ook Brabanders worden uitdrukkelijk uitgenodigd. “Het is een gemiste kans als Brabanders denken dat het niet voor hen bedoeld is”, zegt Lucas Asselbergs van de Technische Universiteit Eindhoven.

“Misschien is het beeld ontstaan dat het een week voor de elite is, met mooie maar vooral dure spulletjes", zegt Asselbergs. "Wij willen laten zien dat onze ontwerpen belangrijk zijn voor de wereld van morgen. Hier vind je oplossingen voor de problemen van nu. Denk aan de opvang van vluchtelingen, woningnood, vervuiling, computercriminaliteit en eenzaamheid.”

Hier zie je spullen die over een aantal jaren in de winkel kunnen liggen. Als voorbeeld noemt Asselbergs een slim stickertje op je fruitschaal dat laat zien welk fruit rijp is en welk fruit over de houdbaarheid heen is. "Of een camera met infraroodlicht die in één klap een hele ziekenhuiszaal in de gaten houdt. De camera houdt de hartslag en bloeddruk bij van alle patiënten.”

Vaak is het idee nog niet helemaal uitgewerkt, maar zie je wel een voorloper van het eindproduct. “We zijn ooit uitgeroepen tot slimste regio van de wereld. Er gebeuren hier veel innovatieve dingen. We kunnen daar als regio ontzettend trots op zijn.”

Voor de befaamde ontwerper Maarten Baas was de Dutch Design Week 'het startschot', zo zegt hij zelf. Hij studeerde in 2002 af aan de Design Academy Eindhoven met de meubellijn Smoke. Stoelen en kastjes werden in brand gezet en geblust waardoor ze hun herkenbare uiterlijk krijgen.