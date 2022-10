PSV'er Xavi Simons is de grote verrassing in voorlopige WK-selectie

PSV-middenvelder Xavi Simons is voor het eerst opgenomen in de voorselectie van Oranje. De groep die bondscoach Louis van Gaal heeft samengesteld bestaat uit maar liefst 39 spelers. Zij komen in aanmerking voor de eindselectie die over een maand naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar gaat. Arnaut Danjuma uit Oss is terug in de selectie.

Op de voorlopige lijst staat vrijwel elke Nederlandse voetballer van niveau. Wel ontbreekt PSV'middenvelder Joey Veerman. Volgens Louis van Gaal was die grote lijst noodzakelijk. "Het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures.” De deadline voor de definitieve WK-selectie van 26 spelers is op zondag 13 november, in principe maakt Van Gaal zijn namen op 11 november bekend. Voor Nederland begint het WK op maandag 21 november tegen Senegal. Daarna moet Oranje nog tegen Ecuador (25 november) en Qatar (29 november). De Brabantse profs op de lijst: Luuk de Jong - PSV

Cody Gakpo - PSV

Guus Til - PSV

Xavi Simons - PSV

Arnaut Danjuma - Villareal

Virgil van Dijk - Liverpool

Vincent Janssen - Antwerp