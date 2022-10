Twee bouwvakkers gewond na metershoge val in centrum Den Bosch

Op de Parade in Den Bosch zijn vrijdagmiddag twee bouwvakkers gewond geraakt na een val van een steiger of ladder. De slachtoffers zijn aanspreekbaar met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers is een 16-jarige jongen uit Vlijmen. De ander is een 58-jarige man uit Berlicum.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het tweetal was bezig met werkzaamheden aan het pand op de hoek van de Peperstraat. Volgens de politie 'lagen de slachtoffers op een lastige plek' waardoor hulpverlening moeizaam verliep. Er waren vijf ambulances ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter. De Parade is afgezet voor onderzoek. Metershoge val

Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant is een van de twee na een metershoge val in de kelder van het pand terechtgekomen. De andere gewonde viel volgens de correspondent op een lager gelegen steiger. De twee werkten bij een aannemersbedrijf uit Den Bosch.