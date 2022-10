Ballonvaarder zoekt vrouw: Daan neemt acht dates tegelijk de lucht in

Met acht potentiële liefdes stapte ballonvaarder Daan van Loosbroek uit Tilburg vrijdag in zijn mand om op grote hoogte te daten. De 51-jarige is al maanden op zoek naar de ware liefde. Of er na één date al ‘love in the air’ is? “Nou dat weet ik nog niet hoor, maar het was zeker heel gezellig”, zegt Daan.

In augustus deed Daan via Omroep Brabant een oproep aan Brabantse vrouwen om samen met hem de lucht in te gaan. In de hoop dat hij daar de liefde van zijn leven gaat vinden. Na bijna honderd aanmeldingen koos hij uiteindelijk twaalf vrouwen die met hem op date mochten. “Het zijn er nog maar acht. Twee konden helaas niet mee en twee hebben inmiddels al verkering."

“Het is fantastisch, maar je kunt elkaar niet écht leren kennen”, zegt Rilana (44) uit Heeswijk-Dinther. Ze zitten in een krap mandje en de brander om de ballon in de lucht te houden maakt om de paar seconden flinke herrie. “Maar het is een mooie manier om te ontdekken of je elkaar interessant genoeg vindt voor een volgende date", vult de Tilburgse Debby aan.

Met een ondergaande zon en uitzicht over Tilburg, de Efteling en groene weilanden lijkt het de perfecte date. Ze maken foto's maken, er wordt gezongen en veel gelachen in de lucht.

"Als het slecht weer is en ik niet kan varen, dan heb ik alle tijd voor een partner. Maar bij goed weer kan het ook zo zijn dat ik er avonden aan het stuk niet ben, omdat ik met klanten de lucht in ben. En daar moet je wel tegenkunnen."

Daans doel is namelijk niet alleen een lieve en leuke vrouw vinden, maar ook eentje die snapt hoe het is om als piloot en ondernemer een druk leven te leiden. De ballonvaart geeft een goed beeld van het soort leven dat Daan leidt.

Dat is voor Debby (46) zeker geen geen probleem. “Mijn ex-man werkte ook voor een ballonvaarder, dus ik ben wel wat gewend”, zegt ze lachend. Josje uit Tilburg is in ieder geval enthousiast over Daans beroep. "De ballonvaart stond op mijn bucketlist, dus die kan ik nu afvinken. Ik wil dit zeker nog eens meemaken. Of dat met of zonder Daan is, weet ik nog niet."

Als de mand na bijna een uur weer op de grond staat, is Daan meer dan tevreden. "Het was een fantastische ervaring. Maar ik ben wel aan het ballonvaren, dus ik heb niet de tijd en ruimte om met alle acht de dames een praatje te maken."

Gelukkig is de date na de landing in een drassig weiland nog niet voorbij. Hij zet de dames namelijk nog even aan het werk, want de ballon moet worden opgevouwen en de loodzware mand moet op de aanhanger worden getild. “Dat was wel even pittig. Echt een heel zware klus. Dat stond niet bij de aanmelding”, grapt de 53-jarige Josje. Daan vult haar aan: “Dat hoort er bij elke vaart bij, dus ook bij de date.”

Of de liefde van zijn leven ook in het mandje is gestapt, weet Daan nog niet. “Het was heel gezellig, dus ik wil zeker een vervolgdate met een aantal. Hoe de toekomst er verder uitziet? Echt geen idee.”