Wordt atleet Niels Laros (17) uit Oosterhout Europees talent van het jaar?

De 17-jarige Niels Laros uit Oosterhout is een van de drie kanshebbers bij de verkiezing van Europees talent van het jaar. De middenafstandloper werd dit jaar Europees Kampioen onder 18 op de 1500 en 3000 meter. Ook liep hij Europese jeugdrecords op deze afstanden.

Het gala wordt zaterdagavond om acht uur gehouden in de Estse hoofdstad Tallinn.

Laros kende een bijzonder succesvol seizoen. Naast twee Europese titels voegde hij de snelste Europese tijden ooit toe aan zijn palmares. Zo liep hij in augustus in Zwitserland een record op de 1500 meter. Hij deed daar 3 minute en 39.46 seconden over. Daarmee verpulverde hij ook zijn eigen snelste tijd.

Femke Bol

Laros begeeft zich zaterdag in goed Nederlands gezelschap. Bij de vrouwen is topatleet Femke Bol namelijk genomineerd. voor de titel beste atlete van Europa.