Man (60) wordt van fiets geslagen, bedreigd met mes en beroofd

Een 60-jarige man uit Oosterhout is in de nacht van vrijdag op zaterdag van zijn geld en telefoon beroofd. Twee mannen sloegen het slachtoffer in Tilburg van zijn fiets, bedreigden hem met een mes en beroofden de man. De politie zoekt getuigen.

Nietsvermoedend fietste de zestiger rond half twee 's nachts bij het viaduct over de Dongenseweg in Tilburg. Twee mannen liepen ieder aan een kant van het fietspad. Toen de fietser hen passeerde, werd hij ineens van zijn fiets geslagen. Een van de daders bedreigde hem met een mes. Het slachtoffer moest zijn waardevolle spullen afgeven. Nadat de man geld gaf, doorzochten de daders zijn kleding. Hier vonden zij een telefoon, die ook werd afgepakt. De daders vluchtten daarna. Signalement

De politie zoekt getuigen en heeft het signalement van de twee bekendgemaakt. Een van is een witte man van ongeveer 1.90 meter lang. De ander is donkergetint en is 1.75 meter lang. Tijdens de mishandeling en beroving hadden beiden een capuchon over hun hoofd.