Dianne (26) stapte uit het leven, documaker vindt na jaren afscheidsbericht

Dianne Tonies uit Heesch stapte op 26-jarige leeftijd tot ieders verrassing uit het leven. Een documentairemaker onderzocht haar dramatische verhaal en stuitte daarbij op een verrassende boodschap: hij vond een afscheidsbericht van Dianne. "Ik was vooral opgelucht voor de familie."

Op 17 januari 2020 werd Dianne Tonies uit Heesch dood gevonden. Vlak voor haar 'diploma-uitreiking' was ze uit het leven gestapt. Haar familie dacht dat ze een perfect leven had in Leiden, waar ze studeerde. In de praktijk was Dianne al jaren gestopt met haar opleiding geneeskunde. Ze hield dat al die jaren verborgen voor haar omgeving.

In de 2Doc Schijnstudent, die dinsdag werd uitgezonden, gaat haar zus Rachel op zoek naar het hoe en waarom. Dat idee kwam van documentairemaker Leon Veenendaal, die Rachel benaderde nadat hij haar in een praatprogramma zag.

Afscheidsbericht

"Het verhaal raakte me en liet me niet meer los", vertelt Veenendaal. Hij benadrukt dat de documentaire vooral gaat over hoe het is om als nabestaande om te gaan met vragen waar je waarschijnlijk geen antwoord op krijgt.

Toch krijgt de documentaire uiteindelijk een verrassende wending, want dat antwoord komt er plots alsnog. In de docu worden de telefoons van Dianne verder onderzocht. In een notitie komt dan een afscheidsbericht naar boven.

Uitgezonden

"Ik was vooral blij en opgelucht voor de familie", vertelt Veenendaal. En met hem velen anderen. De docu van BNNVARA trok meer dan 550.000 kijkers naar NPO2 afgelopen dinsdag. De aangrijpende interviews en beelden maakten de tongen ook op sociale media los. De reacties zijn emotioneel, maar lovend.

"Dat is de kracht van de zussen en de familie", zegt Veenendaal, "en dat ze dit verhaal zo kwetsbaar en open vertellen op de televisie."

De documentaire Schijnstudent is terug te kijken via NPO Start.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.