Inzameling voor familie Hebe: ‘Voor begrafenis en zonder zorgen om kosten'

Er is een inzamelingsactie gestart voor de familie van de tienjarige Hebe. Vrienden van haar ouders willen vijftigduizend euro ophalen voor de begrafenis van het omgekomen meisje en financiële zekerheid voor de periode erna. “Zodat Hebe een waardige begrafenis krijgt, zonder zorgen om kosten, en ze daarna de tijd krijgen om te kunnen rouwen en verwerken en de zusjes goed op te vangen.”

De inzamelingsactie werd zaterdag aan het begin van de middag gestart. Rond kwart voor vijf was er al ruim twaalfduizend euro opgehaald.

Het verdriet en het trauma van de vermissing en daarna het verlies is ‘niet te beschrijven groot’ voor haar ouders en zusjes, schrijven de initiatiefnemers van de actie. De ouders van Hebe zijn zzp’ers, waardoor er voorlopig geen inkomen is.

“Wij, als vrienden, gunnen dit gezin dat ze in ieder geval even geen stress om geld hoeven te hebben. Willemijn en Siebe zijn logischerwijs voorlopig niet in staat om te werken. Dit betekent dat er geen inkomen is. Ook zijn ze nu druk om Hebe een prachtig afscheid te kunnen geven, ook dit brengt veel kosten met zich mee”, is te lezen in de beschrijving van de actie.

Steun

De familie is ontzettend dankbaar voor de steun van de afgelopen dagen vanuit het hele land en ver daarbuiten, schrijven de vrienden van de ouders van Hebe. “We hopen dat jullie willen helpen door om dit gezin heen te gaan staan en een donatie te doen, ze de tijd te gunnen hier proberen om bovenop te komen en Hebe een mooi afscheid te geven.”

Vermissing

De gehandicapte Hebe en haar begeleidster Sanne (26) waren sinds maandagmiddag vermist. Twee dagen lang werd er gezocht op de route van Raamsdonksveer, de plek waar Hebe dagbesteding had, naar Vught, haar woonplaats. Uiteindelijk werd de auto met Sanne en Hebe woensdagavond gevonden in het water bij de A59 bij knooppunt Empel.

Bij het HebeHuis in Vught is sinds het overlijden van Hebe en Sanne een herdenkingsplek. Mensen leggen er bloemen en knuffels.