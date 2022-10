Harrie (81) speurde bovenop toren naar de Russen tijdens Koude Oorlog

Precies zestig jaar geleden stond Harrie Zegers op de uitkijk in Maashees. Vanuit de luchtwachttoren moest hij helpen om Brabant te beschermen tegen vijandelijke vliegtuigen van de Sovjet-Unie. Ook toen dreigde er een kernoorlog, maar angstig was Harrie niet. “We hadden geen idee.”

Rochelle Moes Geschreven door

In 1962 werd hij opgeroepen om als vrijwilliger de toren te gaan bemannen. Zaterdag staat Harrie opnieuw op de bijna tien meter hoge uitkijkpost in Maashees. “Hier stonden we dan met z’n tweeën of drieën”, vertelt hij. “Een iemand keek door de verrekijker en de ander hield contact met de basis in Eindhoven om door te geven wat we zagen.”

"Twee dagen geleden kwam ik er pas achter dat die bunker bedoeld was om te schuilen voor rondvliegende kogels.”

De toren werd in de jaren vijftig gebouwd omdat de spanningen tussen de VS en de Sovjet-Unie steeds verder opliepen. Een wereldwijde kernwapenoorlog kwam dichterbij en op deze manier konden ook laagvliegende toestellen onderschept worden. De verrekijker is er nu niet meer, maar de bunker waarin Harrie tijdens de oefeningen zat nog wel. “Ik dacht altijd dat dat een schuilhutje was voor de regen. Twee dagen geleden kwam ik er pas achter dat die gepantserd was met stalen platen en bedoeld was om te schuilen voor rondvliegende kogels.”

"Door alle communicatie op tv weet je nu veel beter wat er aan de hand is."