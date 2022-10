RKC kan goede eerste helft geen vervolg geven en verliest ruim van Ajax

Het is RKC Waalwijk niet gelukt om te stunten tegen koploper Ajax. In de elfde speelronde van de Eredivisie moesten de geelblauwen na rust hun meerdere erkennen in de Amsterdammers. De ploeg van Joseph Oosting verloor met 1-4.

De beschamende bekeruitschakeling door amateurclub De Treffers van afgelopen woensdag paste niet in de sterke seizoensstart van RKC. Na tien Eredivisie-speelrondes staan de Waalwijkers op een keurige zevende plaats, ze verloren alleen van Feyenoord en PSV. Deze zaterdagavond kwam de derde club uit traditionele top van Nederland op bezoek in het Mandemakers Stadion. Tegen Ajax ging RKC op jacht naar een stunt.

Een bomvol stadion zag RKC na tien minuten verrassend op voorsprong komen. Oog-in-oog was Ajax-goalie Remko Pasveer eerst nog de baas tegen RKC’er Pelle Clement, maar even later had hij geen antwoord op een stiftbal van Michiel Kramer. De VAR zag echter terecht buitenspel en dus ging het Waalwijkse feestje niet door.

De afgekeurde goal leek de Amsterdamse bezoekers wakker te schudden. Ajax schakelde een aantal tandjes bij en ging vol op zoek naar de openingstreffer en die liet niet lang op zich wachten. Na 22 minuten was Etienne Vaessen, die eerder een aantal prima reddingen verrichtte, kansloos op een getoucheerd schot van Steven Berghuis.

Plotseling de gelijkmaker

Ajax kreeg voldoende mogelijkheden om de score te verhogen. Onder anderen Davy Klaassen was heel dichtbij een doelpunt. Dat Ajax de score niet uitbreidde, kwam de formatie van Alfred Schreuder (jaren geleden als speler actief bij RKC) vlak voor rust duur te staan. Het brutale RKC voetbalde onder de Amsterdamse druk uit en sloeg genadeloos hard toe: Eerst kon Pasveer de gelijkmaker nog voorkomen maar in het vervolg van de aanval had de doelman geen antwoord op de intikker van voormalig Ajacied Clement.

RKC wilde meer na de verrassende gelijkmaker en kreeg vlak voor het pauzesignaal een uitgelezen kans op de voorsprong. Weer bracht de 38-jarige Ajax-keeper knap redding, nu op een inzet van Thierry Lutonda. Na een vermakelijke eerste helft gingen de ploegen rusten met een 1-1 tussenstand. Als het hierbij zou blijven, dan zou RKC hiervoor vanzelfsprekend tekenen.

Wereldgoal Berghuis

Menig RKC-fan droomde al van een stunt tegen de lijstaanvoerder. Deze hoop bleek na een kwartier echter ijdel. Een wereldgoal van Berghuis en een benutte één-op-één van Brian Brobbey brachten de bezoekers op rozen. RKC wist dat het een lastige opgave werd om deze klappen te boven te komen.