Man (27) valt uit rijdende bestelbus en overlijdt, vriendin (34) opgepakt

Een 27-jarige man uit Breda is overleden, nadat hij zaterdagavond uit een rijdende bestelbus viel. Hij lag zwaargewond op de Bredaseweg in Rijsbergen en stierf later in het ziekenhuis. Zijn 34-jarige vriendin, die ook in het voertuig zat, is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond half elf. De politie werd gewaarschuwd door iemand, die een stilstaande bestelbus zag staan. Hiernaast lag een gewonde man op het wegdek. Een ambulance bracht hem naar het ziekenhuis, waar hij overleed. Hoe de man uit de rijdende bestelbus kon vallen en op het wegdek terechtkwam, is onduidelijk. Ook weet de politie nog niet wie het voertuig bestuurde. Om deze redenen is de vrouw opgepakt. Dashcambeelden

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook vraagt de politie aan mensen, die dashcambeelden hebben waarop een witte Mercedes Benz type Citan te zien is, deze af te staan.