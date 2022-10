Vanavond code geel vanwege onweer, maar volgende week lijkt het wel lente

Het KNMI heeft voor zondagavond code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien. Die trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het kan ook flink gaan hagelen en er zijn windstoten tot 75 kilometer per uur mogelijk. Maar na regen komt zonneschijn: volgende week lijkt het wel lente met temperaturen van rond de 20 graden.

"We hebben op maandag nog een soort van valse start", legt Raymond Klaassen van Weerplaza uit. "Dan trekken er nog wat buien over de provincie, maar krijgen we wel al temperaturen tussen de 15 en 16 graden."

Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar zo'n 13 tot 14 graden, maar daar gaan we volgende week dus dik overheen. Vanaf woensdag gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog en wordt het tussen de 18 en 22 graden. "Door een zuidelijke wind, in combinatie met veel zon, kan de temperatuur de komende week behoorlijk oplopen." Klaassen verwacht dat het mooie weer een dag of vier aanhoudt.

Mooie oktobers

"Het is niet ongekend voor de maand oktober dat we temperaturen boven de 20 graden zien", zegt Klaassen. "Ook in 2005 en 2006 hadden we temperaturen die zelfs richting de 25 graden liepen."

Of het weer zo warm wordt als in 2005 of 2006? "Er is een kleine kans dat er weerrecords gaan sneuvelen deze week, reken er niet teveel op maar de kans is aanwezig", zegt Klaassen.