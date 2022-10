Vechtersbaas laat hond in been van Roosendaler bijten

Een 43-jarige Roosendaler is in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt, omdat hij zijn hond opdracht gaf een man in diens been te bijten. Dat deed de viervoeter vervolgens meerdere keren. Ook sloeg de veertiger het slachtoffer met gebalde vuist in zijn gezicht.

De twee mannen kwamen elkaar in het holst van de nacht op straat tegen in de Roosendaalse wijk Kalsdonk, ook bekend als de oude Philipswijk. Ze hebben volgens de politie al langere tijd ruzie en ook nu ontstond een felle discussie met duw- en trekwerk. De 43-jarige man had zijn hond bij zich, die hij opjutte. Hij zou hebben geroepen: "Vast!" Daarna beet de hond daadwerkelijk enkele keren in het rechterbeen van het slachtoffer. Ook daarna vielen nog rake klappen. De agressieve man liet de gewonde op straat achter en liep naar zijn eigen huis. Ziekenhuis

Toen de politie aankwam bij de gewonde man, zagen agenten dat hij uit zijn mond bloedde en een voortand miste. Ook had het slachtoffer meerdere bijtwonden op zijn rechterbeen. Die moesten in het ziekenhuis worden gehecht. De man is aangehouden en de hond is in beslag genomen.