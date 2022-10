Jadey in finale Hollands Got Talent, opa en PSV-coryfee apetrots

In 2018 pakte danseres Jadey van de Kerkhof uit Eindhoven haar eerste Europese titel. Toevallig was dat dertig jaar nadat haar opa en PSV-icoon Willy van de Kerkhof de Europa Cup 1 pakte met PSV. Nu staat Jadey samen met het dansteam CDK JR uit Veldhoven in de finale van talentenshow Holland's Got Talent.

Liam Toll Geschreven door

De dansgroep bestaat uit dertien meisjes en twee jongens, ze zijn tussen de 13 en 17 jaar oud en kennen elkaar al zo'n vier jaar. In de voorrondes gooide het team al hoge ogen. Jurylid Dan Karaty gebruikte toen de beroemde 'Golden Buzzer' vanwege hun perfecte uitvoering. Zo wisten de jeugdige dansers direct de halve finales te bereiken. "Super bijzonder natuurlijk dat we daar al stonden", vertelt Jadey. Met een bijzondere mimeshow wist de groep ook een plek in de finale te bemachtigen. "Op die show hebben we een jaar lang getraind", legt ze uit.

"Bekender dan opa? Dat nog niet."

De familie van Jadey is natuurlijk apetrots op de prestaties van het dansteam. "Opa al helemaal", zegt Jadey lachend. Na haar Europese kampioenschap en deze finaleplek komt zij steeds meer in de schijnwerpers. Maar is ze al bekender dan haar opa? "Dat nog niet", zegt de danseres grappend. "Maar dat kan misschien nog wel komen." Ook choreograaf Sergio Reis is trots op zijn groep. "Super mooi voor de groep dat zij nu in de finale staan." De afleveringen zijn al eerder opgenomen maar nu de uitzendingen op tv zijn, wordt de trots alleen nog maar groter. "De optredens die we hebben gedaan, zijn echt afgestemd op het publiek dat kijkt naar Hollands Got Talent. Het is dan ook super dat het zo goed ontvangen wordt." De finale is aanstaande vrijdag, 28 oktober, op tv. Die finale bekijkt de dansgroep samen. "We hebben een zaal afgehuurd om de finale te bekijken als groep zijnde. Dan kunnen wij opnieuw weer genieten van ons optreden." Bekijk hier het optreden waarmee de dansgroep de finale heeft bereikt. LEES OOK: Jadey van de Kerkhof (10) pakt 30 jaar na haar opa Willy ook een Europese hoofdprijs