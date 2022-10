Wielrenner (50) overleden na frontale botsing met oldtimer

Een fietser van 50 uit Boekel is zondag overleden nadat hij in Gemert met zijn racefiets frontaal op een oldtimer botste. Het ongeluk gebeurde rond twaalf uur zondagochtend op de Esdonk, in het buitengebied tussen Gemert en Boekel.

Sandra Kagie Geschreven door

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Dit wordt door de politie onderzocht. Toertocht

Volgens een 112-correspondent deed de wielrenner mee aan een toertocht. De bestuurder van de oldtimer reed een tocht met meerdere auto's. De andere deelnemers van van de wieler- en autotocht zijn door buurtbewoners opgevangen. De bestuurder van de oldtimer is aangehouden. Dat gebeurt altijd bij een dodelijk ongeluk. Zijn auto liep forse schade op.