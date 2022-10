Massale ruilhandel onder ouderen om historisch stickeralbum vol te krijgen

Geen jongeren die hun stickeralbum met voetbalplaatjes vol willen krijgen, maar ouderen die ‘op jacht’ zijn naar plaatjes voor het album 'Historisch Heusden'. “Het is onvoorstelbaar wat hier gebeurt”, vertelt Bart Beaard van de heemkundekring Onsenoort, die samen met de jubilerende gemeente Heusden het album ‘Gemeente Heusden, meer dan 25 jaar historie’, samenstelde. Plaatjes verzamelen is een ware hype in Heusden.

Jet mist nog een héle rits plaatjes: “Wie kan mij helpen aan nummer 223, ik heb dubbele om te ruilen.” Peter meldt na een aantal ruilrondjes op Facebook dat alleen nummer 81 en 188 nog ontbreken in zijn album. Ook hij barst van de dubbele exemplaren, dus wie wil ruilen? “Het verzamelen van de 264 historische plaatjes van de gemeente Heusden leeft enorm onder senioren”, vertelt Ria de Folter van de plaatselijke seniorenraad. “Iedereen heeft het erover en wil ruilen om zijn album vol te krijgen. In buurthuizen, bij horecabedrijven en zelfs bij mensen thuis ontstaan spontaan ruilplekken, Facebook staat vol met oproepen om te ruilen."

Van het gratis populaire verzamelalbum werden 6500 exemplaren gedrukt, die vanaf begin september gratis te vinden waren in lokale supermarkten. “Alles is weg er is geen verzamelalbum meer te verkrijgen”, vertelt Beaard van de heemkundekring. “Eerst was het ‘da hoef ik nie’ en nu is er nergens nog een album te vinden.”

Het verzamelen van de historische Heusdense plaatjes vindt tot en met begin november plaats op de bekende manier: bij tien euro aan boodschappen krijg je een zakje met vier plaatjes. “Voor best veel ouderen was dat een probleem”, vertelt Ria de Folter. “Omdat ze elke dag even in de supermarkt komen om iets te kopen en op die manier niet aan de tien euro kwamen, maar gelukkig is er een enorme ruilhandel ontstaan door de hele gemeente heen.”

Verzamelaar Adri (69) heeft zijn album met 264 plaatjes al compleet. “Met dank aan een vriendin die heel fanatiek heeft mee gespaard. Ik vind het album echt mooi. Gemeente en heemkundering hebben het professioneel aangepakt. Ik zie weer oude gebouwen die verdwenen zijn, zoals het plaatje van de oude Boerenleenbank in Drunen. Bij alle plaatjes staat ook een korte beschrijving. Maar ik ga nu door met inplakken, want ik loop achter."

In Vlijmen bij het horecabedrijf 'IJs en Taartmoment' lopen verzamelaars 'de deur plat’, vertelt eigenaar Bastiaan Overdijkink. Hij nodigde mensen uit om bij hem te komen ruilen. "Ze komen nu in onze zaak plaatjes ruilen, laten dubbele achter of komen plaatjes brengen als ze die zelf niet verzamelen. Het is een populaire bezigheid onder ouderen."

Het verzamelen van de felbegeerde plaatjes loopt nog tot en met 4 november, na die datum is er op 8 november ook een groot officieel ruilmoment in de drie bibliotheken die de gemeente telt. Bij de KBO in Elshout zetten ze nog in op een eigen ruilmiddag. “Om alle senioren uit ons dorp de gelegenheid te geven hun boek vol te krijgen, willen wij van de KBO graag de plaatjes die mensen over hebben. Dan organiseren we een middag waarop we gaan ruilen in d’n Elshof”, meldt de ouderenorganisatie.