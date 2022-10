PSV gaat na zes dramatische minuten onderuit in Groningen

PSV heeft een pijnlijke nederlaag geleden op bezoek bij FC Groningen. Lang leek er niks aan de hand maar door drie goals in zes minuten liep PSV achter de feiten aan. Het leek nog terug te komen in de wedstrijd maar vlak voor tijd zette Joey Pelupessy de 4-2 eindstand op het scorebord.

Het verschil met een paar weken eerder in Friesland was dat de Eindhovenaren nu nog minimaal een helft hadden om deze achterstand ongedaan te maken. Dat gebeurde vlak voor rust via een kopbal van Ibrahim Sangaré. Maar de 3-1 ruststand bleef een bizarre tussenstand.

39 minuten lang was er niks aan de hand voor PSV. Het had de wedstrijd onder controle maar vergat te scoren. Iets wat FC Groningen wel deed. Het scoorde drie (!) keer in zes minuten tijd. Wie dacht dat het niet erger kon dan tegen SC Cambuur kwam bedrogen uit. PSV stond wederom met 3-0 achter.

Veel kansen

Bij PSV leek alles weer in orde na die beschamende nederlaag tegen SC Cambuur. Stabiliteit was het toverwoord, maar daar was niks van terug te zien in de Euroborg. In een paar minuten tijd werd het zwakke verdedigen de ploeg fataal. De verdediging zakte ouderwets door het ijs.

In de tweede helft zat er nog maar één ding op en dat was vol ten aanval gaan. Dat deed PSV ook door het inbrengen van Noni Madueke en Luuk de Jong. De spits was een halfuur voor tijd dichtbij de 3-2 maar zijn inzet ging na wat acrobatische bewegingen over. Achterin gaven de bezoekers veel ruimtes weg. Dat het na driekwart wedstrijd nog steeds maar 3-1 stond was eigenlijk wonderbaarlijk. Zeven goals waren niet gek geweest.

Krankzinnige slotfase

Dat Guus Til niet gewisseld werd, leek zeer opmerkelijk. De gelegenheidsspits zat niet in de wedstrijd maar is altijd sterk met het hoofd. Om die reden kreeg Ruud van Nistelrooij gelijk. Want een kwartier voor tijd was het de middenvelder die raak kopte. 3-2.

Tien minuten later leek PSV op gelijke hoogte te komen maar voor de tweede keer werd de lat geraakt. Net na rust was het André Ramalho, nu Armando Obispo. Aan de andere kant hield Walter Benitez de bezoekers op wonderbaarlijke wijze in de wedstrijd.

Weer een minuut later was het aan de andere kant een kopbal van De Jong die op miraculeuze wijze uit het doel werd gekopt. Het gaf aan wat voor geweldige wedstrijd dit was.

Verliezer van het weekend

Het liep alleen niet geweldig af voor PSV dat drie hele dure punten verloor. In de blessuretijd werd het zelfs nog 4-2 voor FC Groningen dat scoorde via Joey Pelupessy.

In een weekend waarin AZ en Feyenoord al punten verloren tegen degradatiekandidaten en Ajax juist won had PSV goede zaken kunnen doen. Het heeft aan zes hele dramatische en slordige minuten te danken dat het de grote verliezer van het weekend is.