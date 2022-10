Minder huizen verkocht en huizenprijzen stijgen minder snel

Er worden in onze provincie minder huizen verkocht dan een jaar eerder. Afgelopen kwartaal daalde het aantal verkopen met elf procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Na Drenthe noteerde Brabant daarmee de grootste afname in het aantal verkochte huizen van alle provincies. Dit blijkt maandag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Kadaster.

Sandra Kagie / ANP Geschreven door

Landelijk gezien werden er het afgelopen kwartaal meer dan vijftigduizend huizen verkocht, een daling van 6,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat de stijging van de huizenprijzen in heel Nederland afvlakt. Lag de gemiddelde verkoopprijs van een huis in het tweede kwartaal nog 18,4 procent hoger dan een jaar eerder, nu komt dat percentage uit op 11,9 procent. In Brabant ligt die prijsstijging met 12,5 procent ten opzichte van een jaar eerder nog net wat boven het landelijk gemiddelde. In onderstaande grafiek is de daling van het aantal verkopen per provincie te zien, net als de ontwikkeling van de huizenprijzen (bron: LocalFocus):

